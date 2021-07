யூடியூபர் மதன்கெளரிக்கு பதிலளித்த எலான் மஸ்க்

இந்தியாவில் விரைவில் டெஸ்லா கார்களை அறிமுகப்படுத்தக் கோரிய பிரபல யூடியூபரான மதன்கெளரிக்கு அந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் இயக்குநர் எலான் மஸ்க் பதிலளித்துள்ளார்.

உலகின் பிரபல தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக அறியப்பட்டு வருவது எலான் மஸ்க்கின் டெஸ்லா நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் எரிபொருள் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக மின்சார வாகனங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது.

பல்வேறு நாடுகளில் தங்களது வாகனங்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் இறங்கியுள்ள டெஸ்லா நிறுவனம் மின்சார வாகனங்கள் தொடர்பாக அவ்வப்போது புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

We want to do so, but import duties are the highest in the world by far of any large country!



Moreover, clean energy vehicles are treated the same as diesel or petrol, which does not seem entirely consistent with the climate goals of India.