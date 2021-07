கோவில்பட்டி: தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கடம்பூர் செ ராஜு தலைமையில் அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்

கோவில்பட்டி: தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கடம்பூர் செ ராஜு தலைமையில் அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்

By DIN | Published on : 28th July 2021 11:10 AM | அ+அ அ- | |