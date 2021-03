கார்த்தி சிதம்பரம் மனைவியின் புகைப்படத்தை விளம்பரத்துக்குப் பயன்படுத்திய தமிழக பாஜக

சென்னை: காங்கிரஸ் நாடாளுமனற் உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மனைவியும், பரதநாட்டிக் கலைஞருமான ஸ்ரீநிதியின் புகைப்படத்தை, தமிழக பாஜக தனது தேர்தல் விளம்பரத்துக்காகப் பயன்படுத்தியது விமரிசனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

இது தொடர்பாக கடுமையான விமரிசனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டதையடுத்து, தமிழக பாஜக தனது சுட்டுரைப் பக்கத்திலிருந்து அந்த புகைப்படத்தை நீக்கிவிட்டது.

அதாவது, ஸ்ரீநிதி பரதநாட்டியம் ஆடும் ஒரு புகைப்படத்தை பதிவிட்டு, அதனுடன் தாமரை மலரட்டும், தமிழகம் வளரட்டும், வாக்களிப்பீர்.. தாமரைக்கே என்று தமிழக பாஜக தனது சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ளது. இப்படி தமிழக பாஜகவின் தேர்தல் விளம்பரத்துக்கு, ஒரு காங்கிரஸ் எம்பி மனைவியின் புகைப்படம் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறித்து பொதுமக்கள் பலரும் தங்கள் கருத்துகளை பதிவிட்டனர்.

அதோடு நின்றுவிடவில்லை இந்த விவகாரம். தமிழக பாஜகவின் அந்த விளம்பரத்தைப் பார்த்த ஸ்ரீநிதி, அதற்கு ஒரு கருத்தையும் பதிவிட்டுள்ளார். அதாவது, எனது புகைப்படத்தை, தமிழக பாஜக தனது தேர்தல் விளம்பரத்துக்குப் பயன்படுத்தியிருப்பது மிகவும் அபத்தமானது. தமிழகத்தில் தாமரை என்றும் மலராது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Ridiculous that the @bjp4india has used my image for their propaganda. தமிழகத்தில் தாமரை என்றும் மலராது. @BJP4India