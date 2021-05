தமிழகத்தில் கரோனா சிகிச்சைக்கு மருத்துவா்கள் உள்பட 10 ஆயிரம் பேரை நியமிக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்

By DIN | Published on : 23rd May 2021 04:05 AM | அ+அ அ- | |