12 எம்.பி.க்கள் இடைநீக்கம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்

மாநிலங்களவையில் 12 எம்.பி.க்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

12 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்க நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மாநிலங்களவையின் மாண்பைக் குறைக்கும் வகையில், கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதாலும், அவை நடவடிக்கைகளை தடுத்ததாலும், 12 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்து அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு உத்தரவிட்டார்.

காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சாயா வெர்மா, ஆர். போரா, ராஜாமணி பட்டீல், சையத் நசீர் ஹுசைன், அகிலேஷ் பிரசாத் சிங், சிவசேனை கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.பி. பிரியங்கா சதுர்வேதி, திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாநிலங்களவை எம்.பி. டோலா சென் உள்ளிட்ட 12 எம்.பி.க்கள் மாநிலங்களவையிலிருந்து இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையின் 12 உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ள அவர்ம் நாடாளுமன்றத்தின் ஜனநாயக மாண்பை சீர்குலைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை உள்ளது. இதனால் இடைநீக்க நடவடிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

The suspension of 12 Opposition MPs on the very first day of the winter session is highly condemnable. Such acts diminish the democratic spirit of the Parliament. I demand, on behalf of the DMK to revoke the suspension immediately. pic.twitter.com/vKRfh0fFID