கடந்த நிதியாண்டில் தமிழக அஞ்சல்துறை வருவாய் ரூ.1,075 கோடி: தலைமை அஞ்சல்துறை தலைவா் தகவல்

