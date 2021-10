மீனவா்களின் படகை இடித்து மூழ்கடித்த இலங்கை கடற்படையினா்: கடலில் மூழ்கி மீனவர் சாவு; இருவர் சிறைபிடிப்பு

By DIN | Published on : 20th October 2021 03:55 AM | அ+அ அ- | |