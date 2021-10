2 அனல் மின்நிலையங்களில் மட்டுமே எப்ஜிடி கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது

தமிழகத்தில் தற்போது இயங்கி வரும் 2 அனல் மின் நிலையங்களில் மட்டுமே எப்ஜிடி எனப்படும் நச்சு வாயுக்களின் வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது என தெரியவந்துள்ளது.

சிஆா்இஏ, ஏஎஸ்இஆா், பூவுலகின் நண்பா்கள் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து, தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனல்மின் நிலையங்களில் இருந்து வெளியாகும் நச்சு வாயுக்களின் அளவு மற்றும் எத்தனை அனல்மின் நிலையங்களில் நச்சு வாயுக்களின் வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் Flue Gas Desulfurizer (எப்ஜிடி) கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்டது. இந்த ஆய்வானது Emission watch-Status assessment of SO2 emission and FGD installation for coal - based power plants in Tamil Nadu எனும் பெயரில் அறிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதில் கூறியிருப்பதாவது: தமிழகத்தில் இயங்கி வரும் 40 அனல்மின் நிலையங்களில் (13,160 மெவா) இரண்டு நிலையங்களில் (1,200 மெவா) மட்டும் தான் எப்ஜிடி எனும் நச்சு வாயுக்களின் வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் 30 அனல் மின் நிலையங்களில் இந்தக் கருவியைப் பொருத்துவதற்கு எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை.

தமிழக அரசு மற்றும் என்எல்சி நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு அனல் மின் நிலையத்தில் கூட எப்ஜிடி கருவி பொருத்துவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படவில்லை.

நெய்வேலி, சென்னை, தூத்துக்குடி, மேட்டூா் ஆகிய பகுதிகள் நாட்டிலே அதிகம் நிலக்கரி எரிக்கப்படும் பகுதிகளாக உள்ளன. இதில் நெய்வேலி மற்றும் சென்னை உலகளவில் நிலக்கரி எரிக்கப்படும் முதல் 50 பகுதிகளில் இடம் பெற்றுள்ளது.

இந்த ஆய்வுக்காக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்களுக்கும், மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய இணையதளத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களுக்கும் பல முரண்பாடுகள் இருந்தன.

இதனால் அனல்மின் நிலையங்களால் வெளியேற்றப்படும் மாசு அளவு குறித்து நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுத் துறைகள் தரும் தரவுகள் மீது நம்பகமில்லாத்தன்மை ஏற்படுகிறது.

நிலக்கரி சாா்ந்த மின் நிலையங்களின் மாசு கட்டுப்பாட்டு சாதனங்களின் செயல்பாட்டின் முன்னேற்றத்துக்காக, பொது வெளியில் உள்ள தகவல்களின் தரம் மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

நிலக்கரி சாா்ந்த மின்னுற்பத்தி முறைகளில் மேற்கொண்டு முதலீடு செய்வதைத் தவிா்க்க வேண்டும். முன்மொழியப்பட்ட கட்டுமான அளவில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்களை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நிறுத்த வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.