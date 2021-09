பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளையொட்டி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது 71 ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாளை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். நீண்ட காலம் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Birthday greetings to our Hon'ble Prime Minister Thiru @narendramodi. Wishing him a long and healthy life.