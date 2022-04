1.16 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயிர்காப்பீட்டு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது: அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்

By DIN | Published on : 15th April 2022 04:22 PM | Last Updated : 15th April 2022 04:22 PM | அ+அ அ- |