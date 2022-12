மோசடி நில ஆவணங்கள் மூலம் பெறப்பட்ட ரூ.20.5 கோடி இழப்பீடு தொகை திரும்ப வசூல்: உயா் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்

By DIN | Published On : 03rd December 2022 12:43 AM | Last Updated : 03rd December 2022 12:43 AM | அ+அ அ- |