தூய்மைப் பணி: 31,210 அரசுப் பள்ளிகளுக்குரூ.6.24 கோடி விடுவிப்பு

