ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பிறந்தநாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திரம் மாநில ஒய். எஸ். ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரும், முதல்வருமான ஜெகன் மோகன் ரெட்டி இன்று தனது 50 ஆவது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், பிரபரலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Hearty Greetings to Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh Thiru. @ysjagan on his 50th Birthday.



Wishing you peace, good health and happiness always on this special day.