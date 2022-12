நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காததால் ஆட்சியர் அலுவலகம் ஜப்தி!

நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காததால் ஆட்சியர் அலுவலகம் ஜப்தி!

By DIN | Published On : 22nd December 2022 01:19 PM | Last Updated : 22nd December 2022 01:19 PM | அ+அ அ- |