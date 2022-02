புறம்போக்கு நிலத்தை காலி செய்தால் பெத்தேல் நகா் மக்களுக்கு மாற்று இடம்: அரசு தகவல்

By DIN | Published on : 05th February 2022 12:50 AM | Last Updated : 05th February 2022 12:50 AM | அ+அ அ- |