இலங்கை வசமுள்ள படகுகளின் உரிமையாளா்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

By DIN | Published on : 22nd January 2022 07:27 AM | அ+அ அ- | |