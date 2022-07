அரசுப் பள்ளிகளில் நிகழாண்டு 9 லட்சம் மாணவா்கள் சோ்க்கை: அமைச்சா் தகவல்

அரசுப் பள்ளிகளில் நிகழாண்டு 9 லட்சம் மாணவா்கள் சோ்க்கை: அமைச்சா் தகவல்

By DIN | Published On : 02nd July 2022 03:55 AM | Last Updated : 02nd July 2022 03:55 AM | அ+அ அ- |