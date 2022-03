முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்தநாள்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 1) தனது 69-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதனையொட்டி மெரீனாவிலுள்ள கருணாநிதி, அறிஞர் அண்ணா நினைவிடங்களில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவருக்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட சினிமாப் பிரபலங்களும் தங்களின் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறி வருகிற நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'தமிழக முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். அவர் நீண்ட ஆயுளுடன் ஆரோக்கியமாக இருக்க பிராத்தனை செய்கிறேன்’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Best wishes to Tamil Nadu CM Thiru @mkstalin Ji on his birthday. I pray for his long and healthy life.