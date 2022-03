சிறைகளில் சிறைபட்டிருக்கும் சுவாமி விக்ரகங்களை கோயில்களில் வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும்: பொன்மாணிக்கவேல்

By DIN | Published on : 21st March 2022 09:47 AM | Last Updated : 21st March 2022 09:47 AM | அ+அ அ- |