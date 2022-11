ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி விரைவு ரயில் புறப்பாடு தாமதம்

இன்று (நவம்பர் 4ஆம் தேதி) ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி விரைவு ரயில் 6 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் சேவை இயக்கத்தில் இருக்கும் பிரச்னை காரணமாக ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில் தாமதமாகப் புறப்படும் என்றும் அதில் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Train Service Rescheduled



Train No. 16780 Rameswaram – Tirupati Express scheduled to leave Rameswaram Jn at 16.20 hrs on 04.11.2022 (Today) is rescheduled to leave Rameswaram at 23.00 hrs on 04.11.2022 due to operational reasons (Late by 6 hrs 40 mins)