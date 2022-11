நிகழாண்டில் இதுவரை 8.44 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.6,341 கோடி பயிா்க் கடன் அளிப்பு

By DIN | Published On : 08th November 2022 02:19 AM | Last Updated : 08th November 2022 02:19 AM