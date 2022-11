21 மாவட்டங்களில் 40,000 ஹெக்டோ் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின: விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வா் உத்தரவு

21 மாவட்டங்களில் 40,000 ஹெக்டோ் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின: விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வா் உத்தரவு

By DIN | Published On : 12th November 2022 11:55 PM | Last Updated : 12th November 2022 11:55 PM | அ+அ அ- |