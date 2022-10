தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 4 ஆவது இடம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள் மேலும் பதக்கங்களைக் குவிக்க தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

36 ஆவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குஜராத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 12 பதக்கங்கள் பெற்று தமிழகம் 4 ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழகம் மேலும் பதக்கங்களை குவிக்க வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'தமிழக அரசு மற்றும் பல்வேறு விளையாட்டு சங்கங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியின் மூலம், தேசிய விளையாட்டு போட்டிக்கு தமிழகம் சார்பில் 380 பேர் கொண்ட குழுவை அனுப்பியுள்ளோம். 12 பதக்கங்களை வெற்றி பெற்று தமிழ்நாடு 4-வது இடத்தில் உள்ளது. நம் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் மேலும் பதக்கங்களை வெல்ல வாழ்த்துகிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

As a result of recent efforts undertaken by our govt & various sports associations, TN has sent its largest ever contingent(380) to #NationalGames2022.



TN is placed No.4 among Indian states by winning 12 . I wish them to win more medals, as I await to receive our sport stars!