ஈரோட்டில் கனமழை: சுமார் 1000 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழை நீர் புகுந்தது!

By DIN | Published On : 21st October 2022 10:19 AM | Last Updated : 21st October 2022 10:19 AM | அ+அ அ- |