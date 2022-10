ஆளுநரை விமா்சிப்பவா்களுக்கு அரசியல் நாகரிகம் வேண்டும்: தெலங்கானா ஆளுநா் தமிழிசை

By DIN | Published On : 21st October 2022 12:56 AM | Last Updated : 21st October 2022 01:53 AM | அ+அ அ- |