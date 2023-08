கிண்டி உயா் சிறப்பு மருத்துவமனை நிா்வாக செலவினத்துக்கு ரூ.20 கோடி

