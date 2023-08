சென்னை நாள்: ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில் சர்ச்சை

சென்னை நாள் இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, சென்னை மக்களுக்கு பல்வேறு தலைவர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதுபோல, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி டிவிட்டர் என்ற எக்ஸ் பக்கத்தில் தனது சென்னை நாள் வாழ்த்துகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அவரது பதிவில், மெட்ராஸ் தினம் அன்று எனது அன்பான வாழ்த்துகள்! வியக்க வைக்கும் கலாசாரத்தையும் பன்முகத்தன்மை, ஆழமாக வேரூன்றிய ஆன்மீகம் மற்றும் அறிவார்ந்த வலிமை ஆகியவற்றின் பாரம்பரியத்தைக்கொண்டாடுவோம், அதே ஆர்வத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் அதை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்வோம் என்று ஆளுநர் ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

My warmest greetings on #MadrasDay! Let's celebrate this continuum of astonishing cultural diversity, deeply rooted spirituality, and intellectual prowess, taking it further with the same zeal and dedication. - Governor Ravi#Madras384 pic.twitter.com/czg3nWf3Av