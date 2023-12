சென்னை: இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மிக்ஜம் புயல் கரையைக் கடந்ததைத் தொடர்ந்து சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் மிக்ஜம் புயல் மழை ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளை வியாழக்கிழமை (டிச.7) சென்னை வரும் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் ஹெலிகாப்டா் மூலம் பாா்வையிடுகிறாா்.

மிக்ஜம் புயல் காரணமாக சென்னையில் பெய்த வரலாறு காணாத மழையால் தேங்கிய வெள்ள நீரை வடியவைக்கும் பணி கடந்த திங்கள்கிழமை முதல் நடைபெற்று வருகிறது.ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தொடங்கி திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு வரை பலத்த மழை பெய்ததால், மீட்புப் பணிகளில் அரசால் விரைவாக ஈடுபட முடியவில்லை.

செவ்வாய்க்கிழமை காலைமுதல் மீட்புப் பணி விரைவுபடுத்தப்பட்டது. சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் சாா்பில் 18,400 போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையின் சாா்பில் 1,700 வீரா்கள், தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினா், மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையினா் எனப் பல்வேறு துறையினா் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.

ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருந்து தண்ணீரை வெளியேற்றி நீா்நிலைகளில் சோ்ப்பது மீட்புப் படையினருக்கு சவாலானதாக இருந்தது. மேலும் , குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும், சாலைகளிலும், சுரங்கப் பாதைகளிலும் அதிக அளவில் தண்ணீா் தேங்கி நின்றதாால் விரைந்து செயல்படுவதில் சிக்கல் எழுந்தது.

இதனால் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் பெரும்பாலானவற்றை படகுகள் மூலமாக மட்டுமே அணுக முடிந்தது. இதைக் கருத்தில்கொண்டு திருவள்ளூா், காசிமேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கடலோரப் பகுதிகளில் மீன்பிடிப் படகுகள் கூடுதலாக வரவழைக்கப்பட்டன.

இதன் விளைவாக புதன்கிழமை மீட்புப் பணி மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, விரைவுபடுத்தப்பட்டது. வேளச்சேரி டான்சிநகா், பள்ளிக்கரணை, மேடவாக்கம், பெரும்பாக்கம், செம்மஞ்சேரி, துரைப்பாக்கம், மடிப்பாக்கம், புழுதிவாக்கம், முடிச்சூா், ஓட்டேரி, பெரம்பூா், எண்ணூா், எா்ணாவூா், மணலி, திருவொற்றியூா் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக அளவில் மக்கள் மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களுக்கும், பாதுகாப்பான இடங்களுக்கும் கொண்டுசெல்லப்பட்டனா்.

தண்ணீா் குறைவான பகுதிகளில் மக்கள் பொக்லைன் இயந்திரம், லாரிகள் மூலமாக மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான பகுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனா்.

சென்னை நகரின் மையப் பகுதிகளான மயிலாப்பூா், போயஸ் தோட்டம், நுங்கம்பாக்கம், மாம்பலம், வளசரவாக்கம், விருகம்பாக்கம், கோயம்பேடு, புளியந்தோப்பு, ஓட்டேரி, பட்டாளம், புரசைவாக்கம், பெரம்பூா், வண்ணாரப்பேட்டை, ராயபுரம், தண்டையாா்பேட்டை, ஆா்.கே.நகா், காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நீா் முழுமையாக வடியவில்லை. இதனால் இப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளானாா்கள்.

பெரம்பூா், புளியந்தோப்பு, வண்ணாரபேட்டை, ஓட்டேரி, பட்டாளம் ஆகிய பகுதிகளில் சாலைகளில் பல அடி உயரத்துக்கு தண்ணீா் நின்றதால், மக்கள் வீட்டைவிட்டு வெளியேற முடியாமல் தவித்தனா்.

பள்ளிக்கரணை, மேடவாக்கம், வேளச்சேரி, மடிப்பாக்கம், புழுதிவாக்கம், கோவிலம்பாக்கம், செம்மஞ்சேரி, பெரும்பாக்கம், அரசன்கழனி, ஒட்டியம்பாக்கம், முடிச்சூா் சமத்துவ பெரியாா் நகா், வரதராஜபுரம், மண்ணிவாக்கம், பரத்வாஜ்நகா், கிருஷ்ணாநகா், மணிமங்கலம், லட்சுமிநகா், எா்ணாவூா், எண்ணூா், மணலி, வடபெரும்பாக்கம், மஞ்சம்பாக்கம், புழல், கண்ணம்பாளையம், வடகரை, திருவேற்காடு, முகலிவாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மூன்றாவது நாளாகவும் மக்கள் வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவித்தனா்.

இப் பகுதிகளில் தண்ணீா் குறையாததாலும், குடியிருப்புகளில் அதிக அளவில் மக்கள் சிக்கியிருப்பதாலும் முழுமையாக அனைவரையும் மீட்க முடியவில்லை.

செம்மஞ்சேரி, பெரும்பாக்கம் குடிசை மாற்றுவாரிய குடியிருப்பில் தரைத்தளம் முழுவதும் மூழ்கிய நிலையில், அங்கிருந்து பல கிலோ மீட்டா் நடந்து ராஜீவ்காந்தி சாலையை அடைந்து, அரசு நிவாரண முகாம்களுக்குச் சென்றனா்.

கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, ராஜீவ்காந்தி சாலை ஆகிய இடங்களில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி செல்வோா் பயன்படுத்தும் செம்மொழிச் சாலையில் மூன்றாவது நாளாகவும் பல அடி தண்ணீா் தேங்கி நின்றது. இதனால் அங்கு புதன்கிழமையும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.

பள்ளிக்கரணை கைவேலி, வடபெரும்பாக்கம்-கைவேலி, சித்தலாப்பாக்கம் முதல் மாம்பாக்கம் வரையிலும், 400 அடி வெளிவட்டச் சாலையின் இணைப்புச் சாலை, போரூா்-குன்றத்தூா் சாலை ஆகியவை துண்டிக்கப்பட்டிருந்தன.பள்ளிக்கரணை பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க், ஜெருசலேம் பொறியியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகள் கனமழையால் வெள்ளத்தில் மூழ்கின.

பல்லாவரம்- குன்றத்தூா் சாலையில் அடையாற்று பாலத்துக்கு மேல் தண்ணீா் செல்வதால் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக அப் பகுதி வாகன ஓட்டிகள், மாற்றுவழிகளில் பல கிலோ மீட்டா் சுற்றிச் சென்று அவதியடைந்தனா்.

வெள்ளம் பாதித்த அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பல லட்சம் வீடுகள் தண்ணீரில் சிக்கியிருப்பதால், உடனடியாக அவா்களை மீட்பது மீட்புப் படையினருக்கு சவாலான பணியாக மாறியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் உள்ள அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

மிக்ஜம் புயல் காரணமாக தென் மாநிலங்களில் போக்குவரத்து சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன.மீட்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து

வியாழக்கிழமை காலை சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தில் இருந்து திருத்தணிக்கு ரயில் சேவை தொடங்கியது. இருப்பினும், சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து வெளிமாநிலங்கள்,வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் 15 ரயில்கள் வியாழக்கிழமை (டிச.7) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதற்கிடையில், மிக்ஜம் புயலை அடுத்து, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு வியாழக்கிழமை விடுமுறை என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

பல்லாவரம், தாம்பரம், வண்டலூர், திருப்போரூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் திருக்கழுகுன்றம் ஆகிய ஆறு தாலுகாக்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வியாழக்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாம்பரம் விமானப் படை நிலையத்தில் இருந்து விமானப் படை சாா்பில், அதிக வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளுக்கு ஹெலிகாப்டா்கள் மூலம் 2,300 கிலோ நிவாரணப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன.

ராணுவம் சாா்பில் புதன்கிழமை இரவு 7 மணி வரை பள்ளிக்கரணையில் 450 போ், மடிப்பாக்கத்தில் 200 போ், வேளச்சேரியில் 65 போ், பெரும்பாக்கத்தில் 1,200 போ் என சுமாா் 3,500 போ் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனா்.

மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களால் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்திய விமானப்படை தமிழக அரசுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வந்தது.

இதனிடையே, மிக்ஜம் புயலால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதிக்கட்டவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவவதற்காக அதிகாரிகள் அயராது உழைத்து வருகின்றனர் என தெரிவித்துள்ளார்.

Leaving New Delhi for Chennai to assess the flood situation caused due to ‘Michaung’ Cyclone in Tamil Nadu. Shall conduct an aerial survey of the affected areas and also review the situation with the State Government.