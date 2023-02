மீனவா்களைத் தாக்கிய இலங்கை நாட்டினா் மீது நடவடிக்கை தேவை: மத்திய அரசுக்கு முதல்வா் ஸ்டாலின் கடிதம்

By DIN | Published On : 21st February 2023 02:10 AM | Last Updated : 21st February 2023 04:52 AM | அ+அ அ- |