எஸ்.சி., எஸ்.டி. எனக் கூறி போலிச்சான்றிதழ் பெறுவதைத் தடுக்க விதிகள்: தமிழக அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

By DIN | Published On : 03rd January 2023 01:50 AM | Last Updated : 03rd January 2023 02:18 AM | அ+அ அ- |