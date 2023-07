என்றென்றும் தல தோனி! மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து!!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனிக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ள முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நிரந்தர தல என்றழைக்கப்படும் மகேந்திர சிங் தோனிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

சாதாரண பின்னணியுடைய குடும்பத்திலிருந்து வந்த உங்களின் சாதனையும் பண்பும் இந்திய இளைஞர்களிடையே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஈடுஇணையற்ற தங்களின் தலைமைத்துவ பண்பால் பலரை மேலும் கவர்ந்து தொடர்ந்து தாங்கள் ஜொலிக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Birthday greetings to former Indian Cricket Team Captain and #CSK's Thala forever @msdhoni.



Your achievements and your humble beginnings have had a profound impact on the lives of countless young individuals across India, especially those from modest backgrounds.



May you… pic.twitter.com/ndYCpjTp91