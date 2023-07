பிரான்ஸில் பிரதமர் மோடியுடன் நடிகர் மாதவன்: வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

பாரீஸ்: பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அளித்த இரவு விருந்தில் நடிகர் மாதவன் கலந்து கொண்டுள்ளார். இதனை அவர் தனது வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 14 ஆம் தேதி தேசிய தினம் பாஸ்டில் டே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இமானுவேல் மக்ரோனுடன் நடிகர் மாதவன்.

