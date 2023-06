அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20% கூடுதலாக மாணவா் சோ்க்கை: அமைச்சா் பொன்முடி

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20% கூடுதலாக மாணவா் சோ்க்கை: அமைச்சா் பொன்முடி

By DIN | Published On : 23rd June 2023 12:19 AM | Last Updated : 23rd June 2023 12:19 AM | அ+அ அ- |