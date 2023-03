பருவம் தவறிய பலத்த மழை: விவசாயிகளுக்கு உயா்த்தப்பட்ட நிவாரணம் ரூ.112.72 கோடி; முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு

By DIN | Published On : 03rd March 2023 01:21 AM | Last Updated : 03rd March 2023 01:21 AM | அ+அ அ- |