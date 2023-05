குழந்தைகளுக்கு தனியாா் பள்ளிகளில் சோ்க்கை மறுப்பு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

குழந்தைகளுக்கு தனியாா் பள்ளிகளில் சோ்க்கை மறுப்பு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

By DIN | Published On : 05th May 2023 02:36 AM | Last Updated : 05th May 2023 02:36 AM | அ+அ அ- |