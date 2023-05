திராவிட நிலப்பரப்பிலிருந்து பாஜக அகற்றப்பட்டுள்ளது: மு.க. ஸ்டாலின்

சென்னை: திராவிட நிலப்பரப்பில் இருந்து பா.ஜ.க. முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுள்ளது என்று கர்நாடகத்தில் பாஜக தோல்வி குறித்து தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்திலும் இந்தக் கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.

கர்நாடக மாநில பொதுத் தேர்தலில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மை இடங்களை பிடித்து வெற்றி பெற்றதையொட்டி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்களுக்கு தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

Congrats @INCIndia on spectacular winning of Karnataka. The unjustifiable disqualification of brother @RahulGandhi as MP, misusing premier investigative agencies against political opponents, imposing Hindi, rampant corruption have all echoed in the minds of Karnataka people while…