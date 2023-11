தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடித்ததில் 364 தீ விபத்துகள்: இருவா் உயிரிழப்பு; 669 போ் காயம்

தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடித்ததில் 364 தீ விபத்துகள்: இருவா் உயிரிழப்பு; 669 போ் காயம்

By DIN | Published On : 14th November 2023 03:00 AM | Last Updated : 14th November 2023 12:13 AM | அ+அ அ- |