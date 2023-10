கருக்கா வினோத்தை பிணையில் எடுத்தது யார்? திமுக - பாஜக இடையே மோதல்

சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநா் மாளிகை முன் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரெளடி கருக்கா வினோத்தை பிணையில் எடுத்தது யார் என்ற விவாதம் எக்ஸ் பக்கத்தில் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து திமுக-பாஜக இடையே கடும் மோதல் வெடித்துள்ளது.

ஆளுநா் மாளிகை முன் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரெளடி கருக்கா வினோத் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர் ஏற்கனவே பல குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு சிறை சென்றவர் என்றும், தற்போது பிணையில் வெளியே வந்திருந்த நிலையில், பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் ஈடுபட்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

BJP's cheap plan exposed!



Muthamizh Selvakumar, who belongs to the Thiruvarur District BJP Advocate Unit, appeared for Karukka Vinod, who threw a petrol bomb near the Raj Bhavan, to get bail for him in the previous case. pic.twitter.com/EpItrebl9p