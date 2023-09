அதிகாரம் மூலம் மக்களை மிரட்டுவதை வேடிக்கை பாா்க்க முடியாது: அரசியல்வாதிகளுக்கு உயா்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

By DIN | Published On : 08th September 2023 12:56 AM | Last Updated : 08th September 2023 12:56 AM | அ+அ அ- |