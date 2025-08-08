தமிழ்நாடு

உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர இயலாது: ராமதாஸ் கடிதம்

உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர இயலாது என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கடிதம் அளித்துள்ளார்.
ராமதாஸ்
ராமதாஸ்
Published on
Updated on
1 min read

சென்னை: அன்புமணி கூட்டிய பாமக பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கில், நீதிபதி நேரில் வர அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர இயலாது என ராமதாஸ் தரப்பில் கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்.

பாமக என்ற கட்சியின் அதிகாரம், கட்சியை உருவாக்கிய நிறுவனருக்கா? தலைவருக்கா? என்ற மோதல் தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வரை சென்றுள்ளது.

பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி, அன்புமணி தலைமையில் நடைபெறும் என அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்தது.

இதனை எதிர்த்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட முரளி சங்கர் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த போது, கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், தலைவர் அன்புமணி இருவரும், இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு, வழக்குரைஞர்கள் இன்றி நீதிபதி அறைக்கு வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.

இந்த அழைப்பை ஏற்று, அன்புமணி, இன்று மாலை நீதிமன்றத்துக்கு வரவிருப்பதாக அவரது வழக்குரைஞர் பாலு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால், இன்று மாலை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ராமதாஸ் வரப்போவதில்லை என்றும், உடல்நிலை காரணமாக இன்று உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியாது என்று ராமதாஸ் சார்பில் எழுதப்பட்ட கடிதம் நீதிபதியிடம் அளிக்கப்படும் என்றும் உறுதி செய்யப்படாத தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நீதிமன்றத்தில் இன்று சமரசம் பேச நீதிபதி முயன்றிருக்கும் நிலையில், ராமதாஸ் வரவில்லை என்றால், நாளை நடைபெறும் பொதுக்குழுவுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுமா? தடை ஏற்படுமா? என அறிந்துகொள்ள பாமகவினர் காத்திருக்கிறார்கள்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Ramadoss
PMK

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com