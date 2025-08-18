பள்ளிக் கல்வி அமைச்சருடன் பேச்சு: டிட்டோ-ஜேக் போராட்டம் ஒத்திவைப்பு
பத்து அம்ச கோரிக்கைகள் குறித்து பள்ளிக்கல்வி அமைச்சருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஆக. 22-ஆம் தேதி நடத்தவிருந்த போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியா் இயக்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு ( டிட்டோ ஜேக்) அறிவித்துள்ளது.
அரசு ஊழியா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம், ஆசிரியா்களின் ஊதிய முரண்பாட்டைக் களைவது என்பன உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டிட்டோ-ஜேக் சாா்பில் தொடா்ந்து பல்வேறு வடிவங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆக. 22-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என டிட்டோ-ஜேக் அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா்களுடன் பள்ளிக்கல்வி அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமைச் செயலகத்தில் திங்கள்கிழமை காலை பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். அப்போது பள்ளிக்கல்வித் துறைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன், தொடக்கக்கல்வி இயக்குநா் பி.ஏ.நரேஷ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா். டிட்டோ-ஜேக் உயா்நிலைக்குழு உறுப்பினா்கள் வின்சென்ட் பால்ராஜ், இரா.தாஸ், எஸ்.மயில், தியோடா், சேகா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
அமைச்சா் தகவல்...: பேச்சுவாா்த்தை முடிவடைந்த நிலையில், அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் வெளியிட்ட சமூகவலைதள பதிவில், முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின்படி டிட்டோ-ஜேக் நிா்வாகிகளுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினோம். கோரிக்கைகளை உடனடியாக முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தோம் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
அமைச்சருடனான பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பிறகு டிட்டோ-ஜேக் கூட்டமைப்பின் உயா்நிலைக்குழு கூட்டம் திருவல்லிக்கேணியில் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு உயா்நிலைக்குழு உறுப்பினா்களில் ஒருவரான இரா.தாஸ் செய்தியாளா்களிடம் கூறும்போது, ‘10 அம்ச கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பது தொடா்பாக அமைச்சா் 2 நாள் அவகாசம் கோரியுள்ளாா். இதைத்தொடா்ந்து நாங்களும் ஒரு வாரத்துக்கு பின்னா் அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து முடிவு செய்வோம். எனவே, ஆக. 22-ஆம் தேதி நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்த தலைமைச் செயலக முற்றுகைப் போராட்டம் ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என்றாா்.