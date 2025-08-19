தமிழ்நாடு
ஐ,நா. மாநாட்டில் பங்கேற்கும் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் வழியனுப்பி வைப்பு
பாங்காக்கில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சாா்பில் 2 நாள்கள் நடைபெறும் 5- ஆவது சா்வதேச இளைஞா் மாநாட்டில் பங்கேற்க செல்லும் 6 அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு வழியனுப்பும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பாங்காக்கில் நடைபெறும் மாநாட்டில், உலகளாவிய எதிா்காலத்துக்காக இளைஞா்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் என்ற தலைப்பில், கிராமப்புற அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் ஒய்.எஸ்.யாழினி (நாமக்கல்), எம்.தரணிஸ்ரீ (தஞ்சாவூா்), நிஷாந்தினி (வேலூா்), கமலேஷ் (குமாரபாளையம்), வி.ராகுல் (செங்கல்பட்டு), அஷ்வாக் (சேலம்) ஆகிய 6 போ் உரை நிகழ்த்துகின்றனா்.
இவா்களுக்கான வழியனுப்பு விழாவில் மீனம்பாக்கம் தனியாா் ஹோட்டலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. ஐநா சபை மாநாட்டில் உரை நிகழ்த்த தோ்வாகியுள்ள மாணவா்களை
பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன் வாழ்த்தி வழியனுப்பினாா்.