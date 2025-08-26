கல்வி உரிமைச் சட்டம்: மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் இணையதளத்தைத் திறக்காதது ஏன்? உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி

கல்வி உரிமைச் சட்டம்: மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் இணையதளத்தைத் திறக்காதது ஏன்? உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி
கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏழை மாணவா்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதளளத்தை இன்னும் திறக்காமல் இருப்பது ஏன்? என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
கோவையைச் சோ்ந்த மறுமலா்ச்சி இயக்கத்தின் நிா்வாகி ஈஸ்வரன் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தனியாா் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவா்களுக்கான 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கை நடப்பு கல்வியாண்டுக்கு இதுவரை தொடங்கவில்லை என்று கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி மத்திய அரசு உரிய நிதியை தமிழக அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும். மத்திய அரசிடம் இருந்து நிதி கிடைக்கவில்லை என்று கூறாமல் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு உரிய நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்று கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை எனக் கூறி பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலா் சந்திரமோகன், தனியாா் பள்ளிகள் இயக்குநா் குப்புசாமி ஆகியோருக்கு எதிராக, ஈஸ்வரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமிநாராயணன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, தனியாா் பள்ளிகள் இயக்குநா் சாா்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்த மறுத்ததால், மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை. மாநில அரசு தனது பங்கான 40 சதவீத நிதியை ஒதுக்க தயாராக இருந்த போதும், மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியை ஒதுக்காததால் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியவில்லை. உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை ஒருபோதும் அவமதிக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞா் ரவீந்திரன், கல்வி விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கும் சம பொறுப்பு உள்ளது. இருப்பினும், மாநில அரசுக்கு எதிராக மட்டுமே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கு செப். 7-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ளது என்றாா்.
இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், கல்வியாண்டு தொடங்கி 2 மாதங்கள் கடந்தவிட்டன. கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏழை மாணவா்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதளத்தை இன்னும் திறக்காமல் இருப்பது ஏன்? மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான நிதி ஒதுக்கீடு தொடா்பான பிரச்னையில் மாணவா்கள் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும்? மாணவா்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மாணவா் சோ்க்கைக்கான இணையதளத்தைத் திறக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனா்.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் மாணவா்கள் நலனில் தமிழக அரசு அக்கறை கொண்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசுக்கு எந்த கௌரவமும் இல்லை என்றாா். இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை செப்.9-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனா்.