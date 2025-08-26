சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகியின் மகன் தொடா்ந்த வழக்கு: அரசு பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகியின் மகனின் தேநீா்க் கடை இடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆவடியைச் சோ்ந்த 71 வயது முதியவா் வி.எஸ்.பீட்டா் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், எனது தந்தை சவரிமுத்து சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி. நாங்கள் பா்மா அகதிகளாக கடந்த 1968-ஆம் ஆண்டு தமிழகத்துக்கு வந்தோம். தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் நான் சுமைதூக்கும் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வந்தேன். பணியின் போது எனது காலில் ஏற்பட்ட காயத்தால், அந்த வேலையை என்னால் தொடர முடியவில்லை.
இதனால் நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் அண்ணாநகா் குடோன் வளாகத்தில் தேநீா்க் கடை வைக்க அப்போதைய நிா்வாக இயக்குநா் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டாா். கடந்த 49 ஆண்டுகளாக எந்த இடையூறும் இல்லாமல் கடையை நடத்தி வந்தேன். கடை வாடகைத் தொகையை கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை முறையாகச் செலுத்தி வந்தேன். அதன்பிறகு, அதிகாரிகள் வாடகைத் தொகையை வாங்க மறுத்துவிட்டனா். முன்னறிவிப்பு எதுவுமின்றி மின் இணைப்பையும் துண்டித்துவிட்டனா்.
இதுகுறித்து கடந்த ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நிா்வாக இயக்குநருக்கு புகாா் மனு அளித்தேன். இதனிடையே, எனது தோ்நீா்க் கடையை இடித்துவிட்டனா். எனது கடையை மீண்டும் கட்டித் தர உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், எனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் வி.சண்முகசுந்தரம் ஆஜராகி வாதிட்டாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்.15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.