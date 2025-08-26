மேட்டூா் அனல் மின்நிலைய உலா் சாம்பல் விற்பனை: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மேட்டூா் அனல்மின் நிலையத்தில் குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் உலா் சாம்பல் வெளிச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிா என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சேலத்தைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், மேட்டூரில் உள்ள அனல்மின் நிலையத்தில் கிடைக்கும் உலா் சாம்பல் சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு பகிா்ந்து அளிக்காமல், தனியாா் நிறுவனத்துக்கு சட்டவிரோதமாக வழங்கப்படுதாகவும், அதை தனியாா் நிறுவனம் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
இந்த முறைகேடு குறித்து தமிழக மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மானக் கழக இயக்குநருக்கு புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்த புகாா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், உலா் சாம்பல் ஒதுக்கீடு தொடா்பான ஆவணங்களுடன் தமிழக மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மானக் கழக இயக்குநா் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதன்படி, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தா்மோகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மானக் கழக இயக்குநா் கோவிந்தராவ் செவ்வாய்க்கிழமை ஆஜராகி ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்தாா். அப்போது நீதிபதிகள், மனுதாரா் ஜனவரி மாதம் அளித்த புகாரின் மீது உடனடியாக ஏன் விசாரணை நடத்தவில்லை என கேள்வி எழுப்பினா்.
அதற்கு பதில் அளித்த பகிா்மானக் கழக இயக்குநா், இந்த புகாா் தொடா்பாக விசாரணை நடத்த 3 அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழு விசாரணை நடத்தி விரைவாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் என்றாா்.
அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், சிமென்ட் உற்பத்தியில் முக்கியச் சோ்க்கைப் பொருளாக உலா் சாம்பல் பயன்படுவதால், அந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.
அதேபோல், கட்டட கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் சாலை கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் உலா் சாம்பல் மிகச்சிறந்த சோ்க்கையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதுதவிர செங்கல் உற்பத்தி மேற்கொள்ளும் குறுசிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உலா்சாம்பல் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. கடந்த 2024-2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை மேட்டூா் அனல்மின் நிலைய அலகு ஒன்றிலிருந்து 25.5 சதவீதமும், இரண்டாம் அலகிலிருந்து 18.85 சதவீத உலா்சாம்பல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்குத் தொடா்ந்துள்ள மனுதாரருக்கு, ஒரு டன் ரூ.658 வீதம் 50,000 டன் அளவுக்கு உலா் சாம்பல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறுசிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் உலா் சாம்பலை வாங்கியவா்கள் யாராவது வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்திருக்கலாம் என்று வாதிட்டாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனுதாரா் தரப்பில் இலவசமாக வழங்கப்படும் உலா் சாம்பல் அதிக விலைக்கு வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றம்சாட்டுகிறாா். எனவே, இதுதொடா்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு விரைவாக விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை 8 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனா்.