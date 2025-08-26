87 % வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை: அன்புமணி
சட்டப்பேரவைத்தோ்தலின்போது திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் 87 சதவீதத்தை இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
சென்னை தியாகராய நகரில் பாமக சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், திமுகவின் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகள் குறித்து ‘விடியல் எங்கே?’ என்ற ஆவணத்தை அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது திமுக 505 தோ்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தது. இவற்றில் 66 வாக்குறுதிகளை மட்டுமே முழுமையாக நிறைவேற்றியுள்ளனா். மேலும், 66 வாக்குறுதிகள் அரைகுறையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. 373 வாக்குறுதிகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. மொத்தமாக கணக்கிட்டால் 87 சதவீத வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை. ஆனால், 90 சதவீதத்துக்கு மேல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிவிட்டதாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பொய் சொல்கிறாா்.
போலியான வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்து தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுகவுக்கு வருகிற 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவாா்கள் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில், பாமக பொதுச் செயலா் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளா் திலகபாமா, பாமக செய்தித் தொடா்பாளா் கே.பாலு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.