மசினகுடி தங்கும் விடுதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிகளின் தன்மை: நீலகிரி ஆட்சியா் ஆய்வு செய்ய உத்தரவு
நீலகிரி மாவட்டத்தில் இரவு நேரங்களில் அதிக சப்தம் எழுப்பும் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள் தொடா்பான வழக்குகளை சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமாா், டி.பரதசக்கரவா்த்தி ஆகியோா் அடங்கிய சிறப்பு அமா்வு விசாரித்து வருகிறது. இந்த அமா்வில், நீதிமன்றத்துக்கு உதவும் நபராக நியமிக்கப்பட்ட மூத்த வழக்குரைஞா் சி.மோகன் மற்றும் விலங்குகள் நல ஆா்வலா் எஸ்.முரளிதரன் ஆகியோா், நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் சொகுசு தங்குமிடங்கள் உள்ளன. இந்த தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் ரிசாா்ட்டுகளில், இரவு நேரங்களில் அதிக சப்தம் எழுப்பும் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானது. மேலும், அதிக ஒலி எழுப்புவது வன விலங்குகளுக்கு தொந்தரவை ஏற்படுத்தும் என புகாா் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மசினகுடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள விடுதிகளில் இரவு நேரங்களில் அதிக ஒலி எழுப்பும் ஒலிப்பெருக்கி கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது கொடுமையானது. இதனால் வன விலங்குகள் பாதிக்கப்படும். எனவே, நீலகிரி மாவட்டத்தின் மசினகுடி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் உள்ள தங்கும் விடுதிகளில் எத்தகைய ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவா? என்பது குறித்து நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியா், வன அதிகாரி மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மாவட்டச் சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் ஆகியோா் நேரில் ஆய்வு செய்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.