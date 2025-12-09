தமிழ்நாடு
சட்டத் தொகுப்புகளுக்கு ஆதரவு: அதிமுகவுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கண்டனம்
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகளை ஆதரிக்கும் அதிமுகவுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் கண்டம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் தனது எக்ஸ் தளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு:
அண்ணா தொழிற்சங்கம் என்ற பெயரில் அதிமுக தமிழகம் முழுவதும் தொழிற்சங்கங்களை வைத்திருக்கிறது. தொழிலாளா் அணி, தொழிற்சங்கம் என்று வைத்துக்கொண்டுள்ளது. தொழிலாளா்களுக்குப் மிகப்பெரிய பாதிப்பும் அச்சுறுத்தலும் வரும்போது அண்ணா தொழிற் சங்கம் எதிா்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும்.
தொழிலாளா்களை உரிமைகளைப் பறிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ள தொழிலாளா் 4 சட்டத் தொகுப்புகளைத் தோ்தல் அரசியல் லாபம் கருதி, தொழிலாளா் விரோத நடவடிக்கையை அதிமுக ஆதரிப்பது கண்டனத்துக்குரியது எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.