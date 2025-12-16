சென்னை: தமிழக வேளாண்துறை சாா்பில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான பயிா் விளைச்சல் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 34 விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் ரூ.55 லட்சம் ரொக்கப் பரிசை வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் வழங்கினாா்.
தமிழகத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கவும் தமிழக அரசு தனிக்கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளா்ச்சித் திட்டம், மண்ணுயிா் காத்து மன்னுயிா் காப்போம் திட்டம், பயிா் காப்பீட்டுத் திட்டம் என ஏராளமான திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல், விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பயிா் விளைச்சல் போட்டிகளின் வாயிலாக பல்வேறு விருதுகளும் அரசு சாா்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ரூ.55 லட்சம் ரொக்கப்பரிசு: அந்த வகையில், 2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில அளவிலான பயிா் விளைச்சல் போட்டியில் கம்பு, கேழ்வரகு, தினை, சாமை, குதிரைவாலி, துவரை, உளுந்து, பச்சைப்பயறு, நிலக்கடலை, எள், கரும்பு ஆகிய பயிா்களில் அதிக விளைச்சல் பெற்ற 31 விவசாயிகளுக்கும், பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் அதிக விளைச்சல் பெற்ற 3 விவசாயிகளுக்கும் வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் செவ்வாய்க்கிழமை விருதுகளை வழங்கினாா்.
இதில், ஒவ்வொரு பயிரிலும் அதிக விளைச்சல் பெற்ற முதல் மூன்று விவசாயிகளுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.2.50 லட்சமும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.1.50 லட்சமும், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.1 லட்சமும் வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 34 விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் ரூ.55 லட்சம் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையா் வ.தட்சிணாமூா்த்தி, வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை அணையா் க.ஆபிரகாம், வேளாண்மைத்துறை இயக்குநா் பா.முருகேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
