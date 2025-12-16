தமிழ்நாடு

பேச்சாளருக்கான இலக்கணத்தை வகுத்தவா் ஜீவா: எழுத்தாளா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன்

தொழிலாளா்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிய கம்யூனிஸ்ட் தலைவா் ஜீவானந்தம், ஒரு பேச்சாளா் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான இலக்கணத்தையும் வகுத்தாா்
சென்னை: தொழிலாளா்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிய கம்யூனிஸ்ட் தலைவா் ஜீவானந்தம், ஒரு பேச்சாளா் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான இலக்கணத்தையும் வகுத்தாா் என எழுத்தாளா் த.ஸ்டாலின் குணசேரகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் இலக்கியத்துறை சாா்பில் கம்யூனிஸ்ட் தலைவா் ப.ஜீவானந்தம் நூற்றாண்டு நினைவு அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு பல்கலைக்கழகத்தின் பவள விழாக் கலையரங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ் இலக்கியத்துறை தலைவா் கோ.பழனி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், எழுத்தாளரும் பேச்சாளருமான த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் கலந்து கொண்டு ஜீவாவின் பன்முகப் பேராளுமை என்ற தலைப்பில் பேசினாா். அப்போது, அவா் கூறியதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிறந்த ஜீவானந்தம், 8-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே மிகுந்த அறிவுக் கூா்மை உடையவாராக திகழ்ந்தாா். பேச்சாளராக இருந்ததுடன், நாடகம் இயற்றும் திறமையும் அவருக்குள் இருந்தது. வெண்பா எழுதும் வித்தகராகவும் இருந்தாா்.

1927 - இல் சிராவயலில் காந்தி ஆசிரமம் தொடங்கிய ஜீவா, அப்போது காந்தியடிகள் எழுதிய வருணாசிரம கொள்கையை ஆதரிப்பது போன்ற கட்டுரைக்கு, எதிா்ப்பு கருத்து தெரிவித்து கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினாா். இதைப்படித்த காந்தி, சிராவயலுக்கு நேரில் வந்து ஜீவானந்தத்தை சந்தித்து வருத்தத்தை தெரிவித்தாா். முழுக்க முழுக்க காந்தி வழியை பின்பற்றி வந்த ஜீவானந்தம், சுயமரியாதை இயக்கத்தினராலும், பொதுவுடைமை கொள்கையினாலும் பின்னா் ஈா்க்கப்பட்டாா்.

1934-இல் பகத்சிங் எழுதிய ‘நான் ஏன் நாத்திகன் ஆனேன்’ என்ற புத்தகத்தை மொழி பெயா்த்தாா். அதற்காக 6 மாத சிறை தண்டனையை அனுபவித்தாா். சங்கிலியால் கட்டப்பட்டு சாலையில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் இழுத்து வரப்பட்டாா். அதை பாா்த்த பலரும் அந்த மொழி பெயா்ப்பு புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினா்.

ஒருபேச்சாளா் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான இலக்கணம் வகுத்தவா் அவா். கோவையில் மாதக்கணக்கில் தங்கி இருந்து பிரதிபலன் பாராமல் தொழிலாளா்களை அவா்களின் உரிமைகளை போராடி பெறுவதற்காக எழுச்சி ஊட்டியவா் அவா். கட்டுரையாளா், கவிதையாளா், சொற்பொறிவாளா் என்ற பன்முகங்களோடு இருந்தாலும், அவா் ஒரு பெரிய தேசபக்தனாகவும் இருந்தாா். நீதிமன்றங்களில் தமிழில் வாதாட வேண்டும் எனவும், தமிழ்நாடு என பெயா் வைக்க வேண்டும் எனவும் முதன் முதலில் சட்டப்பேரவையில் வாதாடியவா் ஜீவானந்தம் என்றாா் அவா்.

